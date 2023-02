Edmundo garantiu que a energia que tem no Rio é única - Beatriz Perez / Agência O Dia

Edmundo garantiu que a energia que tem no Rio é únicaBeatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 20/02/2023 03:14 | Atualizado 20/02/2023 03:23

Rio - Ídolo do Vasco da Gama, Edmundo também é apaixonado pelo Acadêmicos do Salgueiro. A escola será a quinta a entrar na Marquês de Sapucaí na madrugada desta segunda-feira (20). Ao DIA, o ex-jogador de futebol afirma que desfila há dezenas de anos na Vermelho e Branco. "Nem me permito desfilar em outra escola. Acho que são 40 anos só no Salgueiro", disse .



Torcedor na alegria e na tristeza, o salgueirense e vascaíno brincou que o Salgueiro decepciona menos que o Vasco. "Quando um adversário do Salgueiro ganha eu não fico triste, mas quando um adversário do Vasco ganha, eu fico. Como diz minha filha: É sobre isso e está tudo bem", brincou.



Prestigiado pelo público da arquibancada popular, que gritou "Ah, é Edmundo", o jogador afirma que a história com o Carnaval é longa. "Antes de ser famoso, já desfilava. Meu pai era barbeiro e cortava o cabelo do Seu Miro", conta.



O ídolo, que já morou na Europa garante: "Essa energia que tem no Rio é única. Não tem dinheiro que compre".

Homenagem a Joãosinho Trinta

A escola entrará na Avenida com o enredo "Delírios de um paraíso vermelho", que vai falar sobre a valorização da liberdade de expressão, com homenagem a Joãosinho Trinta, além de mostrar que cada um constrói o seu próprio paraíso.

O abre-alas com três chassis — sendo apenas dois carros acoplados, como limita o regulamento — tem cerca de 95 metros de extensão. O maior previsto para entrar na Avenida neste ano.

De acordo com o carnavalesco Edson Pereira, o enredo não é biográfico, "mas inspirado na filosofia desse gênio, que tinha na liberdade de expressão a sua prioridade".

"A inspiração no trabalho do Joãosinho Trinta começa aí. Ele tinha uma produção criativa que buscava vencer os limites, combatia o pré-julgamento usando materiais nem sempre nobres, transformava o lixo em luxo, explico.