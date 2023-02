Enzo Celulari curte camarote na Marquês de Sapucaí - JC Pereira / Agnews

Enzo Celulari curte camarote na Marquês de SapucaíJC Pereira / Agnews

Publicado 20/02/2023 02:46

Rio - Enzo Celulari, de 25 anos, esteve na Marquês de Sapucaí para acompanhar a primeira noite de desfiles do Grupo Especial, neste domingo. O filho de Claudia Raia e Edson Celulari conversou com a imprensa e se esquivou ao ser questionado sobre um suposto affair com Jade Picon.