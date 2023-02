Secretaria Municipal de Saúde montou sete postos médicos no Sambódromo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Secretaria Municipal de Saúde montou sete postos médicos no SambódromoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/02/2023 02:39

Rio - Equipes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) apreenderam, nesta primeira noite do Grupo Especial, 11 pomadas modeladoras de cabelo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda desses produtos depois do aumento de casos de queimaduras nas córneas das pessoas.

Além da apreensão, agentes do Ivisa-Rio também interditaram um aparelho para procedimentos estéticos a laser. No total, foram realizadas 53 visitas, e lavrados 16 autos de infração por motivos como ausência de licenciamento sanitário para atividades transitórias, falta de asseio na manipulação de alimentos ou nas instalações, rótulos/identificação inadequada e insumos com prazo de validade expirado.

O Ivisa-Rio recolheu ainda 22 amostras de alimentos para análise pelo Laboratório Municipal de Saúde Pública (LASP) e adesivou 140 placas com informações sobre a legislação de restrição ao fumo em ambientes de uso coletivo total ou parcialmente fechados.

Até às 2h desta segunda-feira (20), a Secretaria Municipal de Saúde atendeu 328 pessoas nos sete postos médicos montados no Sambódromo. Dessas, 17 precisaram ser transferidas para unidades de saúde da rede.

Os hospitais municipais de urgência e emergência tiveram os plantões reforçados e leitos liberados para receber os foliões que possam precisar de assistência. Na Marquês de Sapucaí, são 170 profissionais envolvidos na operação. Para os casos que precisem de transferência, há 16 ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel) disponíveis a cada dia.