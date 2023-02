Integrantes da Unidos da Tijuca amarram fitas do Senhor do Bonfim e pediram a vitória para a escola - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 20/02/2023 02:06

Rio - A Unidos da Tijuca entra na madrugada desta segunda-feira (19), na Sapucaí, com milhares de fitinhas do Senhor do Bonfim amarradas pelas mãos dos integrantes da escola. Lucinha Vaz, membro da equipe de apoio dos destaques do carro, conta que o convite se estendeu a todos os integrantes da escola e muitos dedicaram um tempinho para fazer pedidos.



Valéria Novaes, que desfila no chão, antes do carro do Senhor do Bonfim, confessa que destinou os seus pedidos para pedir que o santo pudesse levar a vitória à escola.



Destaque do carro alegórico, o carnavalesco Silvinho Fernandes exibe uma fantasia luxuosa, seguindo a tradição de desfilar com fantasias bem elaboradas. Em sua cabeça, ele carrega um adereço com muito brilho, representando o Senhor do Bonfim.

Em 2023, o carnavalesco completa 37 anos de Carnaval e não pretende parar tão cedo. Silvinho se dedica ao longo do ano para desenvolver adereços luxuosos.

Baía de Todos-os-Santos

A Unidos da Tijuca promete dar um banho de axé na Sapucaí na madrugada desta segunda-feira (20). Com o enredo "É onda que vai... É onda que vem... Serei a Baía de Todos os Santos a se mirar no samba da minha terra", de Jack Vasconcelos, a escola do Borel vai homenagear o Recôncavo Baiano a partir da Baía de Todos-os-Santos, seu entorno e encantos.



O enredo vai narrar fatos históricos e o que acontece no entorno da maior baía tropical do mundo. Margeada por 16 municípios, incluindo Salvador, a baía possui 56 ilhas e uma área superior a mil km².

Para cantar a Bahia na Avenida, Julio Alves, Cláudio Russo e Tinga compuseram um samba-enredo de refrão marcante a ser interpretado pelo segundo ano consecutivo por pai e filha: Wantuir e Wictoria Tavares.



A cantora Lexa será a rainha de bateria pelo terceiro Carnaval: 2020, 2022 e 2023. A "Pura Cadência" é comandada pelo Mestre Casagrande.