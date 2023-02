Na foto, o carnavalesco Marcus Ferreira, da Mocidade Independente de Padre Miguel - Brenda São Paio/Agência O DIA

Na foto, o carnavalesco Marcus Ferreira, da Mocidade Independente de Padre MiguelBrenda São Paio/Agência O DIA

Publicado 20/02/2023 01:54 | Atualizado 20/02/2023 01:55

Rio - Terceira a se apresentar na primeira noite do grupo especial, a Mocidade Independente de Padre Miguel entrou na Marquês de Sapucaí, na madrugada desta segunda (20), prometendo um desfile criativo e grandioso. Já no abre alas, a verde e branca se arriscou ao levar para a avenida um abre-alas com três chassis.

fotogaleria

O carnavalesco da Mocidade Indenpendente, Marcus Ferreira, apostou na criatividade para traduzir o legado dos artistas do Alto do Moura, discípulos de Mestre Vitalino, no desfile deste ano. A escola de Padre Miguel entra na Marquês de Sapucaí com o enredo "Terras de Meu Céu, Estrelas de Meu Chão", homenageando Vitalino Pereira dos Santos, artesão, ceramista popular e músico, considerado um dos maiores artistas da história da arte do barro no Brasil."Criatividade, eu acho falar da arte popular brasileira é isso. Pessoas que fazem do chão as coisas mais lindas. A Mocidade é a escola da brasilidade, eu gosto. Salve a mocidade", disse o carnavalesco. "Mestre Vitalino deixou um legado de mais de 700 artistas que compõem hoje o cenário do Alto do Moura e é lindo", completou.O coreógrafo da comissão de frente, Paulo Pinna, da Mocidade Independente de Padre Miguel, deu pequenos detalhes do que o público vai ver na avenida nesta noite. A comissão vem revelando o nascimento de um dos discípulos do Deus do Barro, Severino Vitalino.“Eles vão representar tudo o que no chão sai e brota. A terra, a água, a luz. A gente vai revelar a árvore do marmeleiro”, disse o coreógrafoPinna ainda contou que a comissão de frente vem trazendo surpresas no tripé, que leva o nome “O ciclo da vida”. “Também vão surgir as três estrelas independentes, que são Dudu Nobre, Sandra de Sá e Joãozinho da mocidade, que vão representar o presépio nordestino”, explicou.O presidente da Mocidade, Flávio Silva Santos, assumiu estar otimista com o desfile da madrugada desta segunda e contou que, neste ano, a Mocidade vem apresentando um carnaval digno do peso que a verde e branca de Padre Miguel tem.“A ansiedade toma conta. Agora é o verdadeiro carnaval mesmo, depois de pandemia, depois de todo aquele problema, agora que a gente está botando o Carnaval mesmo, buscando êxito, buscando a vitória. Acredito muito, a resposta vai ser positiva. É uma Mocidade”, falou o presidente.