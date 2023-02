Giovanna Angélica afirmou que sua fantasia tem um conceito diferenciado, fazendo alusão à rainha do xadrez - Beatriz Perez/Agência O DIA

Publicado 20/02/2023 00:45 | Atualizado 20/02/2023 01:25

Rio - A rainha de bateria da Mocidade, Giovanna Angélica, contou que vai marcar passos de xote na Avenida, durante o desfile da madrugada desta segunda-feira (20). A escola vai homenagear Mestre Vitalino. O enredo fez uma viagem pelo sertão nordestino para contar a história de Vitalino, em suas muitas facetas como artista e músico, além de mostrar seus discípulos.



"O enredo tem muita história de nordeste. Falar de Caruaru, de Pernambuco, é falar de muito conteúdo do nosso Brasil", disse.

A rainha afirmou que sua fantasia tem um conceito diferenciado. "Faz alusão à rainha do xadrez". A estrela na cabeça é de Salomão. Símbolo do cansaço brasileiro e amuleto fincado nas vestes de Mané-Pãozeiro: personagem principal da obra de Manoel Galdino.Para se preparar para o desfile, Giovanna Angélica focou na meditação e religiosidade: "Descansei, dormi, meditei. Me conectei com minha ancestralidade e conversei com Deus", afirmou.