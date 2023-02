Zeca Pagodinho foi homenageado pela Grande Rio - Cleber Mendes

Zeca Pagodinho foi homenageado pela Grande RioCleber Mendes

Publicado 20/02/2023 00:33 | Atualizado 20/02/2023 00:51

Rio - Segunda escola a desfilar neste domingo (19) na Sapucaí, a Grande Rio, atual campeã do Especial, levou para a Avenida um desfile belíssimo. Com uma homenagem a Zeca Pagodinho, a escola de Caxias se destacou na beleza alegórica, apresentou fantasias que extremo bom gosto, contou com um excelente rendimento da bateria e o canto da comunidade foi muito forte. A parte negativa ficou por conta de alguns problemas de evolução, mas a comunidade da Baixada Fluminense pode sonhar com o bicampeonato.

fotogaleria

O enredo dos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad visava além de contar a história de Zeca Pagodinho, desenvolver uma homenagem ao subúrbio do Rio de Janeiro, e também ao samba carioca. As fantasias apresentaram extrema beleza, capricho e foram de fácil entendimento para aqueles que acompanhavam o desfile.

A parte alegórica também foi um dos grandes destaques. Bora e Haddad novamente capricharam no acabamento e na criatividade para contar a história de Zeca. A escola pode receber punições por conta de uma alegoria que fazia uma homenagem a São Cosme e Damião, que passou apagada durante boa parte do desfile, inclusive na cabine dupla de jurados. A quarta alegoria também teve problemas na iluminação. Homenageado, o ícone do samba brasileiros desfilou no último carro.

O samba cantado por Evandro Mallandro rendeu bastante na Avenida. Elogiado pela crítica, antes do Carnaval, a obra foi entoada por boa parte daqueles que acompanharam o desfile na Sapucaí. Responsável por conduzir a bateria da agremiação de Caxias, Fabrício Machado, o Fafá, também brincou o público com um belíssimo andamento e muitas paradinhas. A harmonia também foi destaque, com os componentes cantando bastante o samba.

O ponto negativo do desfile e que pode prejudicar a Grande Rio na busca pelo segundo título do Especial foi a evolução. Alguns carros apresentaram problemas para entrar na Avenida e também no seu andamento. Com isso, alguns buracos foram formados durante o desfile e a passagem da agremiação da Caxias pela Sapucaí acabou sendo arrastada em boa parte da apresentação. No fim, para não estourar o tempo, a atual campeã também correu muito e conseguiu evitar a penalização.