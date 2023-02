Leonardo Bora organizou o desfile da Grande Rio junto com o carnavalesco Gabriel Haddad - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 20/02/2023 00:25

Rio - O carnavalesco Leonardo Bora, que montou o desfile da Grande Rio ao lado de Gabriel Haddad, destacou a união entre os integrantes como um pilar principal da escola de Caxias, que busca o segundo título consecutivo neste ano. A tricolor é a segunda a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí pelo Grupo Especial.

"A Grande Rio tem uma comunidade fortíssima. A escola vem sentir orgulho de suas raízes. Cada vez se volta mais para a comunidade. Está se reconhecendo na Avenida. É uma grande celebração do samba", disse.

Questionado sobre o São Jorge sincretizado com Ogum na comissão de frente, Bora afirmou que foi mais um agradecimento da escola.



"Os coreógrafos são excepcionais e nessa grande parceira, as trocas ocorrem. Ogum é o segundo orixá mensageiro depois de Exu. Então é um agradecimento também", completou.

A Grande Rio escolheu Zeca Pagodinho como enredo em busca de ganhar o segundo título consecutivo. No ano passado, a escola de Caxias levantou o troféu pela primeira vez na sua história. A tricolor de Caxias é a segunda a desfilar neste domingo (19) no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

O enredo se aventura no estilo do artista que, segundo relata o carnavalesco Leonardo Bora, ainda nos anos 80 era chamado de Noel Rosa do Irajá, que, assim como o poeta da Vila, tinha forte ligação com o território e era um cronista do cotidiano. A característica de andarilho musical permite pensar, a partir de cada lugar, os subúrbios do Rio, a Baixada, o modo de vida do samba, seu espírito inconfundível de um filho dessa terra; um quase 'Zeca way of life', como diz o enredo. Ou um 'Deixa a vida me levar', como o próprio homenageado cantou e canta até hoje.

Zeca, como se sabe, é torcedor declarado da azul e branco de Oswaldo Cruz. No samba, também nota-se referências à carreira do cantor, como o Cacique de Ramos, berço de muitos bambas do samba carioca, como também a madrinha Beth Carvalho, responsável direta no início do trabalho do artista.