Publicado 20/02/2023 00:29 | Atualizado 20/02/2023 00:34

Rio - A fé e a alegria são as apostas dos integrantes da Grande Rio para garantir o bicampeonato no Carnaval 2023. Este ano, a escola celebra o legado de Zeca Pagodinho e os componentes acreditam que contar a história de um dos grandes ícones do samba vai emocionar o público na Marquês de Sapucaí.



Na bateria da agremiação de Duque de Caxias há quatro anos, Diego Ribeiro, de 29 anos, falou sobre a responsabilidade e o nervosismo em homenagear o sambista.



"Estou muito nervoso, estamos homenageando um dos maiores nomes do samba. Foi muita dedicação, estamos ensaiando desde maio. Vamos entrar com muita fé para vencer", afirmou Diego.



Devoto como Zeca Pagodinho, Dimas Soares Lordello, 62, desfila na ala 'Todos os Santos' e conta que já pediu a benção de todos eles para que a escola seja a campeã em seu 18° desfile pela caxiense.



"Estou aqui hoje para ver mais um campeonato. Estou vindo na ala 'Todos os Santos', e já pedi a ajuda de todos eles, que é para não ter ciúme e para garantir", brincou Dimas.

Desfilando pela Grande Rio há 13 anos, depois de ser apresentada à agremiação pelo marido, a Mc Vra também acredita que emoção vai contagiar o Sambódromo.



Desfilando pela Grande Rio há 13 anos, depois de ser apresentada à agremiação pelo marido, a Mc Vra também acredita que emoção vai contagiar o Sambódromo.

"É uma emoção muito grande, ainda mais quando o samba diz assim: 'Zeca, levante o copo para o povo brasileiro!". Nossa Senhora, é de arrepiar. Estamos em busca do bi! Zeca vai trazer sorte para a Grande Rio, sábado vamos estar aqui de novo", afirmou a componente.

Depois do impactante desfile sobre Exu, a campeão do ano passo entrou na avenida para disputar o bicampeonato apostando na emoção — e na popularidade de Zeca Pagodinho.

Os carnavalescos cantam o enredo "Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar!".

O enredo é uma crônica do dia a dia da vida no subúrbio, como ele retrata em seus sucessos, que são não poucos. Lá estão os amores — conquistados e perdidos —, os amigos, a cervejinha, as brincadeiras, a religiosidade e principalmente a música. Afinal, o cantor e compositor tem registradas mais de 400 músicas, que retratam esse universo.

O cantor e compositor Zeca Pagodinho é o destaque do último carro alegórico da escola. Questionado sobre sua emoção em relação à homenagem, o sambista disse "Nem sei". A frase evidencia seu o seu jeito de ser.