Confira as imagens do desfile da Grande Rio na Sapucaí

Rio - Segunda escola a desfilar neste domingo na Sapucaí, a atual campeã do Especial, Grande Rio levou para a Avenida um desfile belíssimo. Com uma homenagem a Zeca Pagodinho, a escola de Caxias se destacou na beleza alegórica, apresentou fantasias que extremo bom gosto, contou com um excelente rendimento da bateria e o canto da comunidade foi bastante forte. A parte negativa ficou por conta de alguns problemas de evolução, mas a comunidade da Baixada Fluminense pode sonhar com o bicampeonato.

