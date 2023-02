Rainha usa uma fantasia de sereia da Baía de Todos-os-Santos - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 20/02/2023 02:12 | Atualizado 20/02/2023 02:17

Rio - A cantora Lexa, rainha de bateria da Unidos da Tijuca, quarta escola a entrar na Marquês de Sapucaí na madrugada desta segunda (20), afirmou que para ocupar o cargo é necessário ser da comunidade. A cantora ressaltou que foi criada no Parque União, em Bonsucesso.

"Semana passada subi o morro do Borel. Rainha não é só chegar na bateria e dançar. Tem que ser do morro, pertencer à comunidade. Eu vim de comunidade e a Tijuca me abraçou", contou Lexa.



À frente da bateria da escola, a rainha foi para o desfile de sereia da Baía de Todos-os-Santos. "A emoção é a mesma, mas cada ano é uma sensação diferente. Hoje eu acordei mais nervosa do que das outras vezes, mas fiquei bem. O sentimento é de gratidão", afirmou.



Esposa do MC Guimê, que participa do "Big Brother", Lexa afirmou que está com saudades mas torce para que o marido continue no jogo.



"Saudade do Guimê é gigante. Estou torcendo muito por ele. Quero que continue no BBB. Faço show e ando com celular ativado torcendo. É meu bofe tem que defender", brincou.



A cantora brincou sobre o brother usar uma cueca branca no banho. "Essa cueca branca tá de boa. Vi o Boninho aqui na Sapucaí. Devia ter pedido pra avisar que não pode cueca branca", ironizou.



Ao falar sobre a mãe e a irmã, que desfilaram como rainha e princesa no Império Serrano, Lexa afirmou que desde cedo frequentava barracão de escola de samba com a família.



"Carnaval é oxigênio depois de todo caos da pandemia. Fico feliz que elas tenham desfilado em outra escola. Todas somos coirmãs, nos apoiamos", afirmou.

Baía de Todos-os-Santos

Dona de quatro títulos (1936, 2010, 2012 e 2014) de campeã do Grupo Especial do Carnaval carioca, a escola pretende levar para a Avenida a cultura, alegria, história, misticismo, musicalidade e beleza da Baía de Todos os Santos, na Bahia.

Com o enredo "É onda que vai... É onda que vem... Serei a Baía de Todos os Santos a se mirar no samba da minha terra", de Jack Vasconcelos, a escola do Borel vai homenagear o Recôncavo Baiano a partir da Baía de Todos-os-Santos, seu entorno e encantos.



O enredo pretende narrar fatos históricos e o que acontece no entorno da maior baía tropical do mundo. Margeada por 16 municípios, incluindo Salvador.

O carnavalesco prometeu que tudo será contado de forma bem criativa: pelas águas da baía. Ele também disse para ninguém pensar na obviedade de alegorias repletas de água, porque já é um recurso esperado. É a onda de criatividade que vai ditar o fluxo.

A ideia é construir uma narrativa fundeada na emoção, de forma lúdica. Por isso, lá estarão as sereias, peixes, botos, histórias de pescadores, festas, músicas, lendas, contos e encantos naturais daquela população ribeirinha.