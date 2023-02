Confira as imagens do desfile da Mocidade na Sapucaí

Carnaval

Mocidade se arrisca e aposta em desfile criativo e grandioso

Carnavalesco Marcus Ferreira mirou na criatividade para traduzir o legado dos artistas do Alto do Moura, discípulos de Mestre Vitalino, no desfile deste ano

Publicado 20/02/2023 01:54 | Atualizado há 22 minutos