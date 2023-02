Na foto, Renata de Paula e Ana Carolina Brazileiro durante apresentações no Setor 1 - Beatriz Perez/Agência O DIA

Na foto, Renata de Paula e Ana Carolina Brazileiro durante apresentações no Setor 1Beatriz Perez/Agência O DIA

Publicado 20/02/2023 02:46

Rio - Os torcedores que acompanham a primeira noite do desfile no Setor 1 da Marquês de Sapucaí criticaram o encurtamento do "esquenta" das baterias. Tradicionalmente, antes de entrar, as escolas entoam sambas de terreiro e sambas-enredo da escola. Este ano, este momento está mais curto.

O público chegou a vaiar a Mocidade Independente de Padre Miguel por não ter apresentado a Comissão de Frente para a arquibancada. O setor é composto por convidados das escolas. "Senti falta da comissão. Normalmente a Mocidade apresenta. Mas o esquenta ficou muito curto, apenas três minutos. Fez falta", afirmou a torcedora Ana Carolina Brazileiro. Apesar disso, Ana aprovou a passagem de sua escola de coração. "Está bonita", concluiu.



Renata de Paula, de 58 anos, torce pela Beija-Flor e adora acompanhar os desfiles do Setor 1. "O esquenta que acorda a arquibancada. Adoro vir aqui. É animado e a gente não cansa", contou a costureira. "Achei muito pouco o esquenta", criticou. "É tradição", completou Ana Carolina.



Já a pequena Lara Eloisa dos Santos Ferreira pediu aos pais para assistir aos desfiles no seu aniversário. Ela completou 9 anos neste domingo. Essa é a sua terceira vez na Sapucaí. O gosto pelo Carnaval veio dela mesma, conta o pai Rodrigo Ferreira, 42. "Não gosto tanto, mas torço pela Portela. Ela que pediu para comemorar aqui", conta. Rodrigo também cobrou a apresentação da comissão de frente para o setor.



"Eu acho que poderiam fazer apresentação pra gente. O casal de mestre-sala e porta bandeira também estão passando muito rapidamente", contou.



Terceira a se apresentar na primeira noite do grupo especial, a Mocidade Independente de Padre Miguel entrou na Marquês de Sapucaí, na madrugada desta segunda (20), prometendo um desfile criativo e grandioso com o enredo "Terras de Meu Céu, Estrelas de Meu Chão". Já no abre alas, a Verde e Branca se arriscou ao levar para a avenida um abre-alas com três chassis. A terceira parte do carro demorou a entrar e só fez a curva quando as outras partes estavam quase chegando no Setor 2, o que gerou críticas.

Terceira a se apresentar na primeira noite do grupo especial, a Mocidade Independente de Padre Miguel entrou na Marquês de Sapucaí, na madrugada desta segunda (20), prometendo um desfile criativo e grandioso com o enredo "Terras de Meu Céu, Estrelas de Meu Chão". Já no abre alas, a Verde e Branca se arriscou ao levar para a avenida um abre-alas com três chassis. A terceira parte do carro demorou a entrar e só fez a curva quando as outras partes estavam quase chegando no Setor 2, o que gerou críticas.