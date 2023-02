Veículo ficou preso no viaduto na entrada do Sambódromo - Rachel Siston / Agência O Dia

Veículo ficou preso no viaduto na entrada do SambódromoRachel Siston / Agência O Dia

Publicado 20/02/2023 03:05 | Atualizado 20/02/2023 03:43

Rio - O último carro da Unidos da Tijuca, quarta escola que desfila pelo Grupo Especial na madrugada desta segunda-feira (20), colidiu com o viaduto que fica na entrada do Sambódromo e quebrou a alegoria que retratava o Farol da Barra, cartão-postal de Salvador. O acidente com a alegoria "A Barca do Renascimento - a revolução que vem das águas" deve tirar pontos da agremiação do Borel.

A demora em passar o veículo pelo viaduto gerou um espaço entre as alas. Apesar da parte da frente ter permanecido intacta, as esculturas traseiras acabaram quebrando e entraram na avenida penduradas na alegoria, o que não impediu os destaques de continuarem cantando o samba da escola.

Mesmo com o acidente, a escola recebeu elogios de internautas nas redes sociais.

"Eu tô capenga de sono, mas o desfile da Unidos da Tijuca está simplesmente INCRÍVEL! Eu tô pasma", postou uma usuária.

"Samba bom é isso gruda na mente você pisca e já tá cantando animado envolvente igual o samba da Unidos da Tijuca", escreveu outra.

Com o enredo "É onda que vai... É onda que vem... Serei a Baía de Todos os Santos a se mirar no samba da minha terra", de Jack Vasconcelos, a escola do Borel homenageia o Recôncavo Baiano a partir da Baía de Todos-os-Santos, seu entorno e encantos.



O enredo vai narrar fatos históricos e o que acontece no entorno da maior baía tropical do mundo. Margeada por 16 municípios, incluindo Salvador, a baía possui 56 ilhas e uma área superior a mil km².

Para cantar a Bahia na Avenida, Julio Alves, Cláudio Russo e Tinga compuseram um samba-enredo de refrão marcante a ser interpretado pelo segundo ano consecutivo por pai e filha: Wantuir e Wictoria Tavares.



A cantora Lexa será a rainha de bateria pelo terceiro Carnaval: 2020, 2022 e 2023. A "Pura Cadência" é comandada pelo Mestre Casagrande.