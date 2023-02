Xande de Pilares desfilou pelo Salgueiro - Rachel Siston / Agência O Dia

Publicado 20/02/2023 03:49

Rio - Criado no barracão do Salgueiro, o cantor Xande de Pilares afirmou que cada desfile da escola é uma nova emoção. Quinta do Grupo Especial a entrar no Sambódromo, a agremiação apresentou o enredo "Delírios de um paraíso vermelho". O artista contou que aproveita cada minuto da passagem da Vermelha e Branca do Morro do Salgueiro pela Marquês de Sapucaí.

"Para mim é sempre uma emoção, aí tem que tomar um remedinho para controlar o tique-tanque (coração). Mas, entrar pela minha escola, para mim que comecei com 14 anos trabalhando no barracão, empurrando carro alegórico quando não era motorizado, cada momento que eu entro na Avenida, é sempre um momento importante da minha vida, porque eu sei que um dia eu vou embora, então, do jeito que vier, eu quero aproveitar", ressaltou Xande.

Emocionado para entrar na Sapucaí, o sambista relembrou a importância do samba para sua trajetória. "O samba para mim é o que me deu todas as oportunidades que eu tanto sonhei. O samba, que todo mundo acha que cai e se levanta. O samba para mim é o samba, é o maior assentamento que tem no nosso país", afirmou o cantor.