Alcione vem como Rainha da MangueiraBeatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 20/02/2023 04:42 | Atualizado 20/02/2023 05:03

Rio - A cantora Alcione é destaque do tripé Arauto Negro. A cantora vem como Rainha da Mangueira, última escola a desfilar na Sapucaí na madrugada desta segunda-feira, e ostenta uma coroa.



Com as unhas ornadas em verde e rosa, Alcione personifica o arauto negro e anuncia o cortejo, que une elementos da cultura africana e o símbolo da Mangueira: o surdo.

A Verde e Rosa leva para a Avenida o enredo "As Áfricas que a Bahia canta", desenvolvido pelos carnavalescos Annik Salmon e Guilherme Estevão.