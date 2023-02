A atriz Elisa Lucinda marcou presença no Camarote Favela - Igor Santos

Publicado 20/02/2023 05:01 | Atualizado 20/02/2023 05:03

Durante a primeira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, neste domingo (19), o Camarote Favela recebeu convidados ilustres, como a atriz e poetisa Elisa Lucinda. A artista cobrou maior inclusão e exaltou o evento organizado em parceria com o DIA.

"Eu adorei o Camarote Favela, adorei a proposta, mas eu queria ver mais gente de favela, não só aqui, mas em todo o sambódromo. Eu ainda fico muito incomodada com a quantidade de pessoas brancas ocupando lugares de destaque nas escolas e pessoas pretas empurrando carros e estando em lugares pouco valorizados. Sem favela não tem Carnaval, então ainda existem coisas muito erradas. Muito ainda vai de desencontro com o samba. Ainda assim fico honrada de ser convidada para um camarote com o nome Favela", explicou a atriz Elisa Lucinda.

Quem também marcou presença no Camarote Favela foi a Rainha de Bateria da Estação Primeiro de Mangueira, Evelyn Bastos, que é frequentadora assídua do evento.

"Eu sou convidada pelo Camarote Favela desde a sua inauguração há três anos e a cada ano fico mais encantada, mais apaixonada e fico feliz de estar vendo o crescimento, com cada vez mais público. Esse ano é ainda mais especial por conta do público que foi convidado, que é a cara do povo. Pra mim é a melhor coisa do mundo curtir o Carnaval na Marquês de Sapucaí", pontuou a musa.