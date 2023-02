Margareth Menezes - Reprodução de vídeo / Instagram

Rio - Margareth Menezes conversou com a imprensa, na madrugada desta segunda-feira, quando estava a caminho da concentração na Marquês de Sapucaí. A cantora e ministra da Cultura foi convidada para encerrar o desfile da Estação Primeira de Mangueira, depois de gravar o samba-enredo da agremiação.

"O Carnaval é a cara da cultura do Brasil, todas as manifestações culturais. Coisa linda!", celebrou a artista.Margareth ainda contou que já havia sido convidada para cruzar a Avenida mesmo antes de assumir o MinC. "Eles estão cantando um enredo que fala sobre a Bahia. Eles foram lá na Bahia, pesquisaram e, desde então, eles me convidaram e eu aceitei", contou.