Washington Quaquá (PT) é um dos organizadores do Camarote Favela - Igor Santos

Publicado 20/02/2023 04:42 | Atualizado 20/02/2023 04:43

O Camarote Favela esteve com casa cheia nos dois dias dos desfiles das escolas de samba do Grupo de Acesso e no primeiro dia do Grupo Especial, neste domingo (19). Um dos organizadores do evento, junto com o DIA, o deputado federal e vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Washington Quaquá (PT), revelou que mais de 500 ingressos foram doados à membros de ONG's ao invés de serem comercializados para o público.

"Aqui no camarote, todos os dias a gente colocou mais de 500 pessoas que realmente são de favela, para fazer jus ao nome Camarote Favela. Isso foi pensado para o público. O Camarote Favela reconhece que o público do Carnaval da Sapucaí é oriundo de favelas e é recheado dessas pessoas. Com essa elitização dos camarotes nós vemos os ingressos sendo comercializados com preços altíssimos, por isso fazemos questão de que metade de nossa capacidade seja de pessoas que moram em comunidades. É uma satisfação imensa pra mim fazer parte disso", disse o deputado federal.

Quaquá ainda fez questão de ressaltar que o ambiente do Camarote Favela é o que ele gostaria de ver no Brasil, com todas as pessoas sendo tratadas da mesma maneira.

"Temos a presença de vários convidados que são lideranças políticas que se misturam aqui com o público das comunidades, mostrando que todo mundo é igual. No Camarote Favela todos são tratados da mesma maneira. É isso que eu gostaria de ver no Brasil: todos unidos, sendo todos iguais, sendo tratados da mesma forma", finalizou o vice-presidente nacional do PT.