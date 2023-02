Amanda e Alex desfilaram pela vermelha e branca na madrugada desta segunda-feira (20) - Brenda São Paio / Agência O Dia

Rio - Considerada como uma das alas mais famosas no meio do samba, os passistas do Salgueiro vieram focados para ganhar o campeonato para a vermelha e branco após tantos anos de espera.

Amanda é a rainha dos passistas deste ano e se orgulha de fazer parte da comunidade. Em 2023, ela completou o seu sétimo ano na ala dos passistas.

“Há sete anos sou passista da escola, vim do aprendiz do Salgueiro e é muito legal a gente ver nossa evolução, de passar do mirim para a escola grande, que a gente almeja muito chegar e tudo mais. Eu quero muito levar esse título. Acho mesmo que o Salgueiro merece bastante e espero que a gente possa fazer um Carnaval bom”, expôs.

Alex Oscar, o rei dos passistas, está a menos tempo na escola, mas garante que é imensamente grato por ter sido aceito na ala dos passistas do coreógrafo Carlinhos.

“Estou completando cinco anos agora, com essa energia maravilhosa, com essa ala incrível que eu tive a honra de ser aceito através do projeto Samba no Pé. E esse ano estou tendo a honra de representá-los como rei”, expôs o passista.

Mas não são só os passistas que desfilam há anos e demostram seu amor pela escola. Narci, de 60 anos, conta que desfila há 10 anos seguidos no Salgueiro e seu maior desejo é que ainda tenham muitos anos pela frente.

Entusiasta pela vitória da escola de samba, ela garante que chegou bem cedo à Marquês de Sapucaí para começar a se preparar.



“Cheguei aqui na Sapucaí hoje às 18h para fazer a maquiagem e tenho muito orgulho. Salgueiro é meu amor, minha maior paixão. Desfilo há dez anos, sem parar”, falou.

Paraíso vermelho

"Imagem e semelhança divina, testemunhas únicas a experimentar a excelência do Éden, os mistérios guardados no paraíso original. Adão e Eva, nativos afortunados, são retrato do bom selvagem. No paraíso, o real e o fantástico se frequentam, o vento fresco tem perfume de liberdade. Os corpos dançam fluidos, percorrem o ambiente livres para as ilusões", é o que diz parte da sinopse do enredo da escola, que aborda um paraíso vermelho.

A inspiração do samba vem da filosofia de Joãosinho Trinta, histórico carnavalesco do mundo do samba. A escola busca o décimo título, sendo o último conquistado em 2009.