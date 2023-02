Ludmilla estreou como intérprete na Sapucaí - Ygor Marques / Divulgação

Ludmilla estreou como intérprete na Sapucaí Ygor Marques / Divulgação

Publicado 21/02/2023 10:31

Rio - Após sua estreia da Marquês de Sapucaí ao lado de Neguinho da Beija-Flor, Ludmilla usou as redes sociais, nesta terça-feira, para prestar uma homenagem emocionada à escola. No Instagram, a cantora de 27 anos agradeceu pela oportunidade de comandar o samba-enredo ao lado do artista e admitiu que "jamais imaginaria" fazer parte de algo tão grandioso.

fotogaleria

"Quando eu comecei a cantar, jamais imaginaria que um dia estaria fazendo parte da história de uma forma tão bonita e me juntando à lista de outras mulheres incríveis que me inspiram tanto, como uma das poucas intérpretes femininas de um samba enredo no maior espetáculo da terra", escreveu Ludmilla na legenda de um pequeno vídeo com momentos do desfile.

"Eterna gratidão ao meu parceiro Neguinho da Beija-Flor e à Beija-Flor. Eu nunca vou esquecer esse momento!", finalizou a artista.



Nesta terça-feira, Ludmilla ainda comanda o Fervo Lud, seu bloco de Carnaval, que atravessará as ruas da cidade do Rio. Segundo os organizadores, a expectativa é que mais de 1,5 milhão de pessoas participem do evento, que começou pouco depois das 9h e também contará com apresentações das rappers Tasha & Tracie e de Mumuzinho.

Veja o vídeo