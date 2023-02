Vila Isabel foi a terceira escola a desfilar neste segundo dia de desfiles no Especial - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/02/2023 05:54 | Atualizado 21/02/2023 10:11

Rio - O segundo dia de desfiles teve um nível superior ao primeiro no Grupo Especial. Vila Isabel, Imperatriz e Viradouro fizeram apresentações praticamente perfeitas e estão na briga pelo título. A Beija-Flor levou um susto logo no começo com um incêndio no abre-alas na concentração, mas se superou e também tem chances de conquistar o Carnaval. Além das favoritas, Portela e Paraiso do Tuiuti também se apresentaram na Sapucaí.

O Paraiso do Tuiuti abriu a segunda noite de desfiles do Grupo Especial levando para a Sapucaí um enredo que explorou a riqueza da cultura da Ilha do Marajó, no Pará, e presença dos búfalos, símbolos da região. O caminho escolhido pelos carnavalescos Rosa Magalhães e João Vitor Araújo começou com uma viagem pela Índia, origem do animal, e terminou com uma homenagens às manifestações folclóricas do Marajó.

Maior campeã do Carnaval carioca, a Portela entrou na Avenida com atmosfera perfeita para conquistar mais um título, embalada pela celebração do seu centenário. Baluartes em peso no abre-alas com a imponente águia, componentes emocionados, gritos de 'É campeã' vindos das arquibancadas... No entanto, um grave problema com a terceira alegoria, bem em frente ao primeiro módulo de jurados, comprometeu e muito o desempenho da Azul e Branco.

Terceira a escola a desfilar nesta segunda-feira, a Vila Isabel mostrou toda a sua grandeza ao levar para a Sapucaí um enredo sobre algumas das mais importantes celebrações religiosas do Brasil e do mundo. Desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros, o tema foi apresentado através de alegorias impactantes e cheias de detalhes, o que ajudou o público na compreensão da mensagem. Mesclando tradição e modernidade, o carnavalesco conquistou as arquibancadas com efeitos especiais e carros imponentes. Destaque para a terceira alegoria, que simbolizava os festejos de São Jorge.

Quarta escola a passar pela Sapucaí neste segundo dia de desfiles no Grupo Especial, a Imperatriz teve um desempenho impecável no Sambódromo. Com um conjunto alegórico deslumbrante e um andamento excelente, a agremiação de Ramos está na luta para voltar a conquistar o título que não vem desde 2001.

Quinta escola a desfilar neste segundo dia do Especial, a Beija-Flor de Nilópolis teve que superar um incêndio no seu abre-alas, antes do começo do desfile, e se recuperou em alto nível. A agremiação da Baixada Fluminense realizou um desfile potente tanto no chão, quanto nas alegorias e se credencia também como uma das candidatas ao título do Carnaval.

Última escola a desfilar no Grupo Especial, a Viradouro encerrou em alto nível o Carnaval de 2023. Com samba empolgante e um desenvolvimento plástico excepcional, a escola de samba de Niterói fez uma apresentação exuberante e também entrou forte na briga pelo título que conquistou pela última vez em 2020.