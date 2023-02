Beija-Flor foi a quinta a desfilar neste segundo dia no Especial - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/02/2023 04:33 | Atualizado 21/02/2023 05:05

Rio - Quinta escola a desfilar neste segundo dia do Especial, a Beija-Flor de Nilópolis teve que superar um incêndio no seu abre-alas, antes do começo do desfile, e se recuperou em alto nível. A agremiação da Baixada Fluminense realizou um desfile potente tanto no chão, quanto nas alegorias e se credencia também como uma das candidatas ao título do Carnaval.

O enredo foi assinado por Alexandre Louzada e por André Rodrigues. O tema politizado faz referência a Independência da Bahia, realizada no dia 2 de julho de 1823, quando negros, índios, caboclos e mulheres obtiveram uma vitória sobre as forças coloniais portuguesas, que foram expulsas de Salvador.

O carro de som foi um dos destaques da escola de Nilópolis. Com a presença de Ludmilla, que cantou ao lado de Neguinho da Beija-Flor, o samba-enredo fluiu de forma bastante positiva. Os mestres Rodney e Plínio comandaram um novo show da bateria da Azul e Branco.

A Beija-Flor voltou a levar para a Sapucaí um desfile grandioso. As alegorias tinham acabamento excelente e também muito luxo. O incêndio no carro abre-alas fez com que a alegoria desfilasse sem a iluminação em uma parte e também com danificações. A agremiação de Nilópolis pode acaba sendo penalizada por conta disso.

Apesar disso, a comunidade de Nilópolis mostrou toda a sua força em mais um grande desfile na Sapucaí. A evolução e a harmonia foram pontos positivos que devem garantir boas notas para a Beija-Flor. Com 14 títulos, a escola da Baixada vai em busca do título que não vem desde 2018.