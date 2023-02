Sabrina Sato - Webert Belicio / Agnews

Sabrina SatoWebert Belicio / Agnews

Publicado 21/02/2023 04:48

Rio - Sabrina Sato, de 42 anos, deslumbrou o público em mais um desfile como Rainha de Bateria da Vila Isabel, na madrugada desta terça-feira. Depois de pisar forte na Avenida, a apresentadora esteve em um camarote e revelou estar otimista com o desempenho da escola na Marquês de Sapucaí.

fotogaleria

"O desfile foi impecável, emocionante demais. A Vila volta no Desfile das Campeãs, isso é certo. Talvez em primeiro lugar. Acho que foi um desfile surpreendente, levantou a arquibancada, eu senti muito a energia que eu senti em 2013. A Vila foi campeã com a festa no arraiá e acho que ela volta a ser campeã agora, com as festas da fé", declarou ela.A famosa ainda contou a inspiração por trás das fantasia que vestiu no enredo "Nessa festa, eu levo fé", do carnavalesco Paulo Barros. "Quando o Paulo me ligou, ele falou: 'Sá, você vai ser 'A Flor da Festa', da festa de São João, das festas que têm um valor muito grande para o nosso país, para o nosso povo. É a diversidade, são as flores coloridas, e eu imaginei cada mulher do nosso Brasil nessas flores", contou.E Sabrina ainda destacou alguns detalhes do look: "As flores são todas banhadas, eu não uso pena (de animal), todas aquelas penas são confeccionadas, tipo uma sedinha. É um trabalho de muita gente envolvida e eu falo que o verdadeiro Carnaval é feito por essas pessoas que estão trabalhando o ano inteiro", comentou a Rainha de Bateria.