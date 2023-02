Erika Januza colocou lentes para representar o Afecto - Beatriz Perez / Agência O Dia

Erika Januza colocou lentes para representar o AfectoBeatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 21/02/2023 04:47

Rio - A atriz Erika Januza atribui ao enredo deste ano o fato de se sentir mais nervosa do que em sua estreia como rainha de bateria da Viradouro no ano passado. A escola de Niterói é a última a desfilar no segundo dia de apresentações do Grupo Especial e encerra o Carnaval na Sapucaí.



"Que bom que agora todos conhecem Rosa. Muita gente não conhecia inclusive eu. É muita identificação contar história de uma mulher negra. Trazer luz a uma mulher invisibilizada", afirma.



Com a fantasia Afecto, a proposta é que a rainha desfile possuída pelas vozes das almas que a courana ouvia e as chamava de afecto. A partir deste conceito, Erika sugeriu usar olhos cor de mel, que lhe confere um ar misterioso.

Inspirada em Rosa Maria Egipcíaca, a Unidos da Viradouro fará um cortejo na Sapucaí à santa africana que o povo aclamou. Das águas para o paraíso, a Furacão Vermelha e Branca garante que aquecerá os tambores para o desfile em louvor à mulher negra que virou divindade por canonização popular.



O enredo conta a história de vida de Rosa Maria, uma mulher negra e escravizada, em seis momentos cronológicos durante o desfile. Rosa Maria é apontada como a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil e a mais documentada na diáspora entre Brasil e África, de acordo com estudos do antropólogo baiano Luiz Mott.