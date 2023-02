Presidente da Viradouro, Marcelinho Calil - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Rio - A Unidos do Viradouro fecha o último dia de desfiles do Carnaval 2023 levando à Sapucaí o enredo da saga mística de Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz, a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil.

O presidente da escola, Marcelinho Calil Filho, disse ao DIA que a agremiação vem muito bem nos últimos anos e que a possibilidade de levar o título de campeã de volta à Niterói é alta.

Questionado se após ver todas as escolas desfilando, a confiança aumentou para adentrar à Avenida, Marcelinho foi direto: "Não posso dizer que sim, até porque não posso fazer essa análise técnica e também não consegui assistir todas as escolas por conta da correria de bastidores com a Viradouro. O que posso dizer é que o trabalho foi muito bem feito. A escola tem um projeto digno de brigar pelo título", disse.