Oz Crias foram a principal atração do segundo dia de desfiles no Camarote Favela - Igor Santos

Oz Crias foram a principal atração do segundo dia de desfiles no Camarote FavelaIgor Santos

Publicado 21/02/2023 03:45

Nesta segunda-feira (20), mais seis escolas do Grupo Especial desfilaram no sambódromo da Marquês de Sapucaí e, no Camarote Favela, todos puderam apreciar a passagem das agremiações com muito conforto. No espaço as atrações foram a Furacão 2000, Bateria da Mangueira, Samba do Xodó e Oz Crias.

O grupo de funk oriundo da Rocinha, Oz Crias, foram a atração principal da noite e seus integrantes não esconderam a emoção em estar no Camarote Favela representando as comunidades.

“O Camarote Favela é o melhor ambiente pra se fazer um show, um clima fantástico. O Carnaval do Rio de Janeiro é o maior espetáculo da Terra e poder dividir um pouquinho dessa energia é muito gratificante, ainda mais aqui no Camarote Favela, que nos representa demais”, disse Pablinho Fantástico, um dos dançarinos e cantor do Oz Crias.

Já Yuri, outro integrante do grupo, cantou pela primeira vez em um evento na Marquês de Sapucaí e ficou feliz de poder estrear no Camarote Favela.

"Foi a minha primeira vez fazendo um show aqui na Sapucaí. Eu sou do samba, desfilo sempre na bateria do Salgueiro, então eu sei da luta dessas pessoas que trabalham o ano inteiro pra estar aqui, por isso é muito emocionante pra mim”, disse Yuri, integrante do Oz Crias.

WB Negão e Diogo Breguete, os outros dois dançarinos do Oz Crias, agradeceram o convite e exaltaram a energia do público do Camarote Favela.

“Eu curti demais fazer esse show no Camarote Favela, a energia da galera é incrível, não tinha camarote melhor pra gente estar, que representasse a gente tão bem. Pode ter certeza que todos nós estamos muito felizes”, Diogo Breguete, integrante do Oz Crias.

"Eu sou nascido e criado na Rocinha, então fazer um show em um camarote chamado Favela é muito gratificante. Só tenho a agradecer a esse convite e a essa oportunidade”, disse WB Negão.