Luciana Gimenez - Leo Franco/ Agnews

Luciana Gimenez Leo Franco/ Agnews

Publicado 21/02/2023 03:43

Rio - Luciana Gimenez, de 53 anos, mostrou muita animação na Marquês de Sapucaí, na madrugada desta terça-feira. A apresentadora, que se recupera de uma grave fratura na perna após sofrer um acidente na neve, curtiu a segunda noite de desfiles do Grupo Especial em um camarote do local. Para a ocasião, ela usou um macacão com transparências e recortes, que deixava sua calcinha à mostra.

fotogaleria

"Olha onde estou, cheguei carregada pelos amigos, mas aqui estamos. A gente enverga, mas não quebra", comentou Luciana em um vídeo publicado no Instagram Stories.

Para quem não lembra, Luciana Gimenez passou por uma cirurgia de emergência, em janeiro deste ano, após se acidentar enquanto esquiava em Aspen, no estado americano do Colorado. A apresentadora do "Superpop" teve a perna esquerda imobilizada após fraturar o membro em quatro lugares diferentes. De acordo com a assessoria de imprensa da artista, Luciana estava em alta velocidade, em uma pista mais íngreme quando aconteceu o acidente.