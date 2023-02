Deputado Federal, Zeca Dirceu (PT), curtiu o segundo dia desfiles no Camarote Favela - Igor Santos

Publicado 21/02/2023 04:05 | Atualizado 21/02/2023 04:06

Dentre os convidados do Camarote Favela, importantes políticos do Brasil estiveram presentes no espaço e se impressionaram com a estrutura e conforto disponibilizados no evento organizado em parceria com O DIA. O deputado federal e uma das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores, Zeca Dirceu (PT), parabenizou e exaltou o também deputado Washington Quaquá (PT), que também é um dos organizadores do camarote.

“O Camarote Favela é muito bom, eu estou super realizado de estar aqui, só gente bacana, com um ambiente fantástico, podendo ver as escolas, as fantasias e o desfile no maior conforto possível. A organização do camarote está de parabéns, junto com o amigo deputado Washington Quaquá e jornal O Dia, que foram ótimos anfitriões”, disse o deputado federal Zeca Dirceu (PT).

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB), também esteve presente no Camarote Favela e exaltou o ambiente oferecido pelo evento.

“O Camarote Favela é super acolhedor, todos foram muito solícitos e receptivos ainda mais em um lugar como a Sapucaí. Pra mim o Carnaval do sambódromo é a maior representação cultural do Rio de Janeiro. Me divirto demais”, disse a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB).

Já a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, que também esteve presente no Camarote Favela, se rendeu ao conforto do espaço.

“Eu amo o Carnaval, todo ano sem falta eu estou aqui na Sapucaí, mas é a primeira vez que venho aqui no Camarote Favela, que é um ambiente super democrático, com um nome muito adequado para o que representa o Carnaval. Eu geralmente fico em frisas aqui no sambódromo, mas confesso que aqui é muito mais animado”, disse Talita Galhardo, subprefeita de Jacarepaguá.

