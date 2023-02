Larissa Tomásia - Webert Belicio / Agnews

Larissa TomásiaWebert Belicio / Agnews

Publicado 21/02/2023 04:09

Rio - A ex-BBB Larissa Tomásia não conseguiu ficar longe da Marquês de Sapucaí depois de desfilar como musa do Império Serrano. Na madrugada desta terça-feira, a influenciadora digital marcou presença em um camarote e falou sobre o alívio que sente depois de estrear no Sambódromo.

fotogaleria

"Eu estou até sentindo falta do nervosismo que eu estava há dois dias atrás. E ontem só aumentou a ansiedade, mas estou com uma sensação de dever cumprido, muito feliz. Eu dei o meu máximo, fiz de tudo pra alcançar onde eu podia", declarou a modeloUm ano depois de participar do "BBB 22", Larissa revelou estar de olho no que acontece na edição atual e foi sincera ao responder que assumiu seu papel de espalhar algumas mentiras pela casa: "O Fred Nicácio, né?", disparou. "Na verdade, a maioria ali joga umas fake news e umas verdades também", completou.A ex-sister também abriu o jogo sobre sua trajetória desde que deixou o programa. "Graças a Deus, desde que eu saí do programa eu não consegui parar. Sempre tô viajando pra vários estados, fazendo trabalhos, publicidades... Tanto é que eu recebi o convite da Império Serrano pra desfilar, então eu tô muito feliz, não tenho o que reclamar da minha vida. Foi um pós difícil, mas ao mesmo tempo foi muito legal", afirmou Larissa.