Confira as imagens do desfile da Imperatriz na Sapucaí

Rio - Quarta escola a passar pela Sapucaí neste segundo dia de desfiles no Grupo Especial, a Imperatriz teve um desempenho impecável no Sambódromo. Com um conjunto alegórico deslumbrante e um andamento excelente, a agremiação de Ramos está na luta para voltar a conquistar o título que não vem desde 2001.

