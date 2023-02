Bombeiros resgatam destaques do carro durante incêndio - Brenda São Paio/Agência O DIA

Rio - O abre-alas da Beija-Flor de Nilópolis pegou fogo momentos antes do desfile na Sapucaí, na madrugada desta terça-feira (21). Os bombeiros agiram rapidamente e controlaram as chamas no primeiro carro da escola, no Setor 1, com uso de mangueiras e extintores.



Durante o resgate dos destaques feito pelos militares, o mais alto deles quase caiu e teve de ser retirado por um guindaste. O destaque, no entanto, foi reconduzido rapidamente ao carro após o controle do incêndio. Pelo menos três homens o ajudaram a subir no carro. O público vibrou com a recondução do destaque ao carro, no Setor 1.