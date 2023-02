Sete postos de saúde funcionam no Sambódromo durante o Carnaval - Rafael Catarcione / Prefeitura do Rio

Sete postos de saúde funcionam no Sambódromo durante o CarnavalRafael Catarcione / Prefeitura do Rio

Publicado 21/02/2023 03:36

Rio - O número de pessoas transferidas dos sete postos médicos montados no Sambódromo para unidades municipais de saúde subiu para 18 na madrugada desta terça-feira (21). É o triplo do que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou às 22h desta segunda-feira (20). Até às 2h desta terça, 363 pessoas, entre público, integrantes das escolas e força de trabalho do evento, foram atendidas.

A SMS informou que preparou um plano de contingência em sua rede hospitalar, para atendimentos no período em que a cidade tem previsão de receber 2 milhões de visitantes para o Carnaval. Os hospitais de urgência e emergência tiveram os plantões reforçados e leitos liberados para receber os foliões que possam precisar de assistência.

No segundo dia de desfiles das escolas do Grupo Especial, as equipes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) fizeram 76 visitas a serviços de alimentação, postos de atendimento médico, ambulâncias, estandes e instalações no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.



Foram lavrados 8 autos de infração por ausência de licenciamento sanitário para atividades transitórias, falta de asseio na manipulação de alimentos ou nas instalações e rótulos/identificação inadequada. Além disso, 22 amostras de alimentos foram coletadas para análise pelo Laboratório Municipal de Saúde Pública (LASP).



Também foram aplicadas 81 placas adesivadas com informações sobre a legislação referente às restrições de fumo em ambientes de uso coletivo total ou parcialmente fechados.