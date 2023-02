Giovanna Lancelotti estreia na Beija-Flor - Thalita Queiroz / Agência O Dia

21/02/2023

Rio - A atriz Giovanna Lancelloti estreia na Sapucaí como destaque do abre-alas da Beija-Flor, escola em que seu namorado Gabriel David faz parte. Gabriel é filho do bicheiro Anísio Abraão, patrono da Beija-Flor, e atualmente é diretor de marketing da Liesa.

Giovanna, que vem esbanjando criatividade com seus looks nos dias de Carnaval, disse que foi dormir às 9h dessa segunda-feira (21) e acordou às 18h para se arrumar.

"Esse é o meu primeiro desfile e eu já comecei sendo destaque. É uma responsabilidade muito grande, eu sei disso. Como namoro o Gabriel, eu passei o ano todo ouvindo sobre o enredo, a escola e todos os detalhes do desfile, então esse momento é como uma consagração de tudo o que eu vivenciei no último ano", ressaltou.

A atriz brinca que tem deixado a versão "Giovanna no samba" vir. "Como estou em um carro, não tenho muito espaço para fazer muita coisa de dança, mas busquei estar o mais próxima possível desse universo. Fiz aula com a Carminha Cachoeira toda semana", destacou.

Em boa forma, a estrela do abre-alas da Beija-Flor confessa que não fez uma dieta rígida, mas que no ano passado precisou emagrecer bastante para um personagem de um projeto novo da Netflix.

A atriz é destaque do carro “Desconstruindo a fantasia histórica”. Inspirado no quadro “Independência ou morte”, de Pedro Américo, a alegoria recria o mito da independência subvertendo a fantasia de que somos todos iguais e independentes.

Filho de patrono da Beija-flor fala de responsabilidade

Gabriel David contou ao DIA que ainda há muito nervosismo envolvido quando o assunto é entrar na Sapucaí, mas que sempre viveu imerso nessa pressão em dar o melhor pela escola de Nilópolis.

"Dá sempre aquele frio na barriga, mas eu já estou acostumado com essa responsabilidade que me colocaram. Eu gosto do que faço e sei que trabalhamos duro para ter um ótimo resultado", disse.