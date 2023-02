Baianas foram vestidas de mulheres de cangaço - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 21/02/2023 03:08 | Atualizado 21/02/2023 04:14

Rio - Vestidas de mulheres de cangaço, as baianas da Imperatriz Leopoldinense distribuíram irreverência durante o desfile da escola no Sambódromo da Marquês de Sapucaí A baiana Fátima classificou a roupa como linda. Já a baiana Tânia disse que ficou muito feliz de cangaceira.



As baianas encarnam o espírito arredio empunhando armas estilizadas, com lenços sob os chapéus e usando óculos escuros. As componentes da ala fazem coreografias com o elemento apontando as armas para o público e para cima.

A Imperatriz Leopoldinense apresenta as faces míticas do famoso Lampião no desfile realizado na madrugada desta terça-feira (21). O enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida" foi desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira.

A agremiação de Ramos aborda os delírios em torno da figura do 'Rei do Cangaço'. A história apresentada na Avenida, inspirada em cordéis, trata das empreitadas enfrentadas pelo personagem após sua morte.