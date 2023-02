Natália Deodato vê a Beija-Flor como sua família - Rachel Siston / Agência O Dia

Natália Deodato vê a Beija-Flor como sua famíliaRachel Siston / Agência O Dia

Publicado 21/02/2023 03:51 | Atualizado 21/02/2023 04:04

Rio - A ex-BBB Natália Deodato desfilou, na madrugada desta terça-feira (21), como musa da Beija-Flor pelo segundo ano consecutivo. A mineira recebeu o convite da escola de Nilópolis em 2022, pouco depois de ser eliminada do programa.



Durante a participação da agremiação no 'BBB22' da TV Globo, a então sister ficou bastante empolgada e sambou muito. A animação da participante fez com que, à época, internautas pedissem que a Azul e Branca a chamasse para o desfile que aconteceria poucos dias depois dela deixar o programa.



Para Natália, a Beija-Flor já é sua família e a musa espera ajudar na conquista do título de campeã do Grupo Especial de 2023.



"As melhores expectativas possíveis, vamos sair campeões. Mais um ano com a Beija-Flor, estou muito feliz. Eu considero já a Beija-Flor a minha família, foi a escola que me acolheu, que me abraçou. Está sendo muito importante para mim estar nesse segundo ano consecutivo e é muita responsabilidade, então vamos com tudo", declarou a ex-BBB.

"Nova" Independência do Brasil

A Beija-Flor de Nilópolis levou para a Avenida uma proposta sobre a Independência do Brasil diferente da convencional. Dando voz ao grito dos excluídos, a 'Soberana' propõe uma nova data para o Bicentenário da Independência, trazendo em seu enredo uma discussão sobre o verdadeiro protagonismo na libertação do país e um clamor por diversidade.

O enredo foca no dia 2 de julho de 1823, em que se celebra na Bahia a Independência do Brasil, diferentemente do restante do país, que comemora a conquista em 7 de setembro. A data aponta para a vitória das tropas brasileiras contra os portugueses em Salvador, após meses de violentas batalhas. A 'Soberana' irá remontar o protagonismo brasileiro no triunfo da grandeza do país.

A 'Deusa da Passarela', como é conhecida, já foi campeã 14 vezes, ficando atrás apenas da Portela e da Mangueira. A escola assume a posição de terceira maior vencedora no rol das campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro. A escola ainda foi vice-campeã em outras 13 oportunidades.