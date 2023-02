Imperatriz foi a quarta escola a desfilar neste segundo dia do Especial - Marcos Porto/Agencia O Dia

Imperatriz foi a quarta escola a desfilar neste segundo dia do EspecialMarcos Porto/Agencia O Dia

Rio - Quarta escola a passar pela Sapucaí neste segundo dia de desfiles no Grupo Especial, a Imperatriz teve um desempenho impecável no Sambódromo. Com um conjunto alegórico deslumbrante e um andamento excelente, a agremiação de Ramos está na luta para voltar a conquistar o título que não vem desde 2001.

Bicampeão pela Mangueira, o carnavalesco Leandro Vieira fez sua estreia na Imperatriz trazendo para a Sapucaí um enredo sobre Lampião. Um cordel popular retrata o destino do Rei do Cangaço após sua morte. Virgulino teria sido rejeitado tanto no inferno quanto no céu, vagueando pela cultura nordestina. O desenvolvimento foi de fácil interpretação para o público.

Na parte plástica, novamente Leandro Vieira mostrou a sua qualidade, tanto nas alegorias, com destaque para os dois primeiros carros, assim como na confecção das fantasias, que novamente foram feitas de forma impecável, com luxo e beleza.

A agremiação de Ramos também teve um grande rendimento nos quesitos de chão. O samba-enredo rendeu muito bem, com o carro de som comandado pelo também estreante Pitty de Menezes. À frente da escola em mais um ano, mestre Lolo também comandou de forma brilhante a bateria. O canto da agremiação da Zona Norte também foi vibrante.

Supercampeã nos anos de 1990, a Imperatriz viveu anos complicados, com direito até mesmo a um rebaixamento em 2019, porém, com o grande desfile que realizou na madrugada desta terça-feira se credenciou novamente a luta pelo título. A escola de Ramos já venceu o Carnaval em oito oportunidades.