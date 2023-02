Pequena Lo - Rogério Fidalgo/ Agnews

Pequena LoRogério Fidalgo/ Agnews

Publicado 21/02/2023 02:57

Rio - A influenciadora digital Pequena Lo retornou à Marquês de Sapucaí, na noite desta segunda-feira, para curtir o segundo dia de desfiles do Grupo Especial. Em um camarote, a famosa abriu o jogo sobre a emoção de cruzar a Avenida com a Grande Rio, que homenageou o cantor Zeca Pagodinho, na noite do último domingo.

fotogaleria



"Eu estou anestesiada até agora, sendo bem sincera. Estou sem voz também, cantei muito ontem. Mas estou muito feliz porque é uma experiência realmente única. Eu acho que, se eu desfilar de novo no ano que vem, vai ser uma outra emoção e assim por diante. Mas a primeira vez eu acho que é sempre a mais incrível", contou ela, que foi destaque de um dos carros alegóricos da escola. "Eu estou anestesiada até agora, sendo bem sincera. Estou sem voz também, cantei muito ontem. Mas estou muito feliz porque é uma experiência realmente única. Eu acho que, se eu desfilar de novo no ano que vem, vai ser uma outra emoção e assim por diante. Mas a primeira vez eu acho que é sempre a mais incrível", contou ela, que foi destaque de um dos carros alegóricos da escola.

Lo ainda relembrou o que sentiu na hora de desfilar pelo Sambódromo: "É um mix de sentimentos. Fiquei muito nervosa também e passou muito rápido. A gente ensaia muito, nos ensaios eu também me emocionei e aí, no grande dia, passa voando. Então, a gente tenta curtir o máximo do momento, mas, quando você vê, já foi. Ainda mais homenagear o Zeca Pagodinho, estava lindo o enredo e a meta é que ela seja fica bicampeã", torceu.



"Acho que não tem coisa melhor do que você ver todo mundo na mesma energia e a gente ali só por um motivo: celebrar a cultura e curtir cada escola. Não tem como não se emocionar", completou a influenciadora.