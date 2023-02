Sabrina Sato exibe o corpo escultural em desfile da Vila Isabel; veja as fotos

Rio - Rainha de bateria da Vila Isabel desde 2011, Sabrina Sato atraiu todos os olhares no desfile da agremiação, na madrugada desta terça-feira, na Marquês de Sapucaí. A fantasia da apresentadora representava "A Flor da Festa", que enfeita os arraiais do Brasil. O figurino, claro, valorizou as curvas da noiva de Duda Nagle e mamãe de Zoe. A barriga sarada e o bumbum empinadinho da Japa chamaram a atenção do público presente no Sambódromo.

"As flores são a demonstração máxima da beleza da natureza. Simbolizam a fertilidade e, portanto, a vida. Iluminadas pelo sol e nutridas pelo solo, são o mais lindo presente de Deus a renascer gloriosamente toda primavera. Hoje minha fantasia homenageia as flores das festas caipiras, dos mais lindos e tradicionais rituais brasileiros. Vamos pedir, agradecer e celebrar. Viva nossa Vila Isabel!", disse Sabrina no Instagram.

A Vila Isabel foi a terceira escola a entrar na Avenida e apresentou o enredo 'Nessa festa, eu levo fé', desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros.

