Paula Freitas curte camarote da Marquês de SapucaíLeo Marinho/ RT Fotografia

Publicado 21/02/2023 01:54 | Atualizado 21/02/2023 02:41

Rio - Paula Freitas já superou a eliminação do 'BBB 23' e se jogou na folia, nesta segunda-feira. A biomédica marcou presença em dos camarotes da Marquês de Sapucaí e falou sobre a emoção de assistir os desfiles das escolas de samba ao vivo pela primeira vez.

"Eu estou muito feliz, eu acho que saí na hora certa, só via a Sapucaí pela TV. Eu acho que não tinha momento mais oportuno pra sair da casa, e é aquilo: pega um limão e faz uma limonada que dá certo", celebrou a paraense, que declarou sua torcida para a Beija-Flor de Nilópolis.Mesmo fora do reality show da TV Globo, Paula contou que pretende continuar acompanhando o programa. "Vou começar a assistir depois do Carnaval, não tá dando tempo, é muita coisa acontecendo. Mas eu acho tá caminhando pro caos, está uma loucura: Bruno aperta o botão, Tadeu entra dando recadinho do 'after' dos cria, depois vem e fala de intolerância religiosa... Tem muita coisa acontecendo lá dentro", comentou."Agora é só ladeira baixo. O que poderia fazer ali pra melhorar não tem mais o que fazer. Eu só acho que agora ali é caos e loucura, bora ver no que vai dar", finalizou Paula.