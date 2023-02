Cátia Regina Drummond afirma que a escola fez um belo trabalho durante o ano, e que o resultado pode ser visto no desfile que prepararam - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Rio - Confiante, Cátia Regina Drummond, presidente da Imperatriz Leopoldinense, disse na madrugada desta terça-feira (21) que a escola fez um belo trabalho durante o ano, e que o resultado pode ser visto no desfile que prepararam.



Com o enredo 'O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida', a agremiação conta sobre o destino pós-morte de Lampião.

Quarta escola a entrar na Marquês de Sapucaí, a Imperatriz narra de forma lúdica as aventuras de Lampião após sua morte tentando entrar no céu e no inferno, baseadas em algumas obras da literatura de cordel de José Pacheco e Guaipuan Vieira.

Segundo a presidente, a comunidade abraçou a ideia de levar para a Avenida o enredo e todas as ideias criativas do carnavalesco Leandro Vieira.



"A gente trabalhou muito, a comunidade abraçou a nossa ideia. A comunidade está feliz e vamos em busca do título", disse Cátia.



Leandro Vieira foi campeão da Série Ouro de 2020, título que garantiu o retorno da Imperatriz ao Grupo Especial.

Antes de retornar à Imperatriz, Leandro realizou seis carnavais na Mangueira no Grupo Especial com dois títulos. No Acesso, estreou na Caprichoso de Pilares em 2015, fez o desfile campeão do Império Serrano no carnaval passado e o da própria Nação Leopoldinense vitoriosa em 2020.