Na foto, o intérprete Pitty de Menezes, da Imperatriz LeopoldinenseBrenda São Paio/Agência O DIA

Publicado 21/02/2023 02:23 | Atualizado 21/02/2023 02:46

Rio - Em sua estreia na Imperatriz Leopoldinense e no Grupo Especial, o intérprete Pitty de Menezes revelou como se preparou para o grande espetáculo na Sapucaí. Para ele, o mais importante é conseguir dar o seu melhor na Avenida.

"A gente se preparou muito, muitos ensaios, fonoaudióloga, aula de canto, essa preparação muito forte. Na minha estreia, a gente tem que fazer bonito. Eu tenho que provar que tenho total condição de continuar no grupo especial e na Imperatriz. Então, a gente se preparou muito para poder dar um espetáculo para esse público e para ajudar a Imperatriz conquistar esse campeonato", disse.



Momentos antes do desfile, Pitty assumiu que se sente honrado em estar representando uma escola onde tantos outros puxadores de renome já passaram.



"O coração está a mil. Sentindo ansiedade, não dormi direito. Tenho que fazer um grande desfile com a Imperatriz. A emoção é muito grande de poder pisar nesse palco sagrado e defender essa escola, essa bandeira onde grandes intérpretes já passaram, como o Dominguinhos. Ele foi o cara que me colocou para cantar enredo e hoje eu estou podendo ter essa honra de defender a Imperatriz. Se Deus quiser vamos conquistar o campeonato. A escola está linda, está preparada para ganhar essa competição", falou.



O intérprete ainda assumiu que agora sente, no Grupo Especial, que a responsabilidade é maior, assim como a visibilidade em cima de sua voz. Neste ano, Pitty assumiu o lugar de Arthur Franco e Bruno Ribas.



"A responsabilidade é muito maior, a visibilidade é outra. Está todo mundo esperando a Imperatriz com a nova voz, um novo intérprete. Eu não posso decepcionar esse povo, esse público de Ramos que me recebeu com tanto carinho. Já me sinto em casa, então a gente tem essa responsabilidade muito grande, o grupo especial tem essa diferença", contou.



Entrando como a quarta agremiação na Sapucaí, a Imperatriz Leopoldinense apresentou, nesta segunda-feira de Carnaval (20), as faces míticas do famoso Lampião. O enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida" foi desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira. A história apresentada na Sapucaí, inspirada em cordéis, tratou das empreitadas enfrentadas pelo personagem após sua morte.