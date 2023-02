Confira as imagens do desfile da Unidos de Vila Isabel

Rio - Terceira a escola a desfilar nesta segunda-feira, a Vila Isabel mostrou toda a sua grandeza ao levar para a Sapucaí um enredo sobre algumas das mais importantes celebrações religiosas do Brasil e do mundo. Desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros, o tema foi apresentado através de alegorias impactantes e cheias de detalhes, o que ajudou o público na compreensão da mensagem. Mesclando tradição e modernidade, o carnavalesco conquistou as arquibancadas com efeitos especiais e carros imponentes. Destaque para a terceira alegoria, que simbolizava os festejos de São Jorge.

