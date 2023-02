Izabel Goulart - Webert Belicio / Agnews

Izabel Goulart Webert Belicio / Agnews

Publicado 21/02/2023 01:24 | Atualizado 21/02/2023 03:57

Rio - Izabel Goulart e Vitória Strada capricharam no look para curtir o segundo dia de desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, na noite desta segunda-feira (20). A modelo e a atriz apostaram em figurinos bem reveladores e esbanjaram beleza e boa forma em camarotes do Sambódromo.

fotogaleria

Com um conjunto de top e calcinha, cheio de pedrarias, Isabel brinca: "Hoje estou trabalhada na ousadia, meu povo. Eu fui inspirada no Carnaval, nos nossos artesãs brasileiros. É um look pra dançar, pra curtir, pro calor do do Rio de Janeiro. Então, é assim, eu estou super à vontade", diz ela, que brinca: "Depois de tantos anos de Victoria's Secret, eu acho que qualquer coisa que eu colocar vai ser confortável, porque as asas não tinham 28, 30 quilos, era tudo muito pesado. Mas hoje foi realmente um momento do Carnaval, avenida, samba alegria. Toda a minha roupa foi toda criada de bolinhas individuais, demoraram dois dias pra serem colocadas de uma a uma. Toda a matéria-prima é brasileira, e tá superconfortável".



Goulart também explica a ausência do noivo, Kevin Trapp, na Sapucaí, e revela que ele não tinha visto seu figurino para a ocasião. "O meu noivo ama o Brasil. Na verdade, ele é mais brasileiro que eu às vezes. O Kevin tem um carinho muito grande pelo Brasil, mas agora ele está em campeonato, amanhã tem um jogo super importante. Infelizmente, a agenda dele é muito difícil de bater com a minha. Ele não conseguiu ver o que eu ia usar, quis fazer surpresa pra ele também".

Vitória Strada também caprichou no visual. "Acho que o importante é a gente tá se sentindo confortável. Tem gente que vai se sentir confortável de um jeito, tem gente que se sente confortável do outro, o importante é a gente estar bem, se sentindo feliz", comenta a atriz, que usou cropped e saia.