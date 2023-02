Maria Mariá dá vida ao diabo que Lampião encontra no submundo - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 21/02/2023 01:53 | Atualizado 21/02/2023 01:54

Rio - A jovem Maria Mariá faz sua estreia na Imperatriz Leopoldinense como rainha de bateria na madrugada desta terça-feira (21) no Sambódromo. Cria do Complexo do Alemão, Mariá, de 20 anos, deseja que sua escola seja feliz.



"Não tem como descrever. É a primeira vez. Só vou entender o que está acontecendo quando passar pela Avenida", disse.



A rainha vem com a fantasia Diaba Quem Me Dera, que Lampião encontra quando chega ao submundo.

A Imperatriz Leopoldinense apresenta as faces míticas do famoso Lampião. O enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida" foi desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira.

A agremiação de Ramos vai levar os delírios em torno da figura do 'Rei do Cangaço'. A história apresentada na Avenida, inspirada em cordéis, trata das empreitadas enfrentadas pelo personagem após sua morte.