Publicado 21/02/2023 02:10 | Atualizado 21/02/2023 02:26

Rio - Terceira escola a desfilar nesta terça-feira (21), a Vila Isabel mostrou toda a sua grandeza ao levar para a Sapucaí um enredo sobre algumas das mais importantes celebrações religiosas do Brasil e do mundo.



Desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros, o tema foi apresentado por meio de alegorias impactantes e cheias de detalhes, o que ajudou o público na compreensão da mensagem. Mesclando tradição e modernidade, o carnavalesco conquistou as arquibancadas com efeitos especiais e carros imponentes. Destaque para a terceira alegoria, que simbolizava os festejos de São Jorge.



Leves e com uso bastante variado de cores, as fantasias também tiveram boa leitura e permitiram que o componente "brincasse" na Avenida.



A bateria de mestre Macaco Branco e da rainha Sabrina Sato foi outro ponto alto da noite, chegando a fazer uma ousada bossa que lembrava ritmos nordestinos.



O puxador Tinga deu o nome mais uma vez e mostrou toda a sua competência. O samba-enredo, um dos menos inspirados da safra, funcionou bem e embalou a comunidade. A evolução fluiu de maneira correta, proporcionando um grande desfile.



No setor inicial do desfile, antes da comissão de frente, o mestre Martinho da Vila, do alto de seus recém-completados 85 anos, foi ovacionado em um "Pede Passagem".

O único senão em relação ao desfile da Vila ficou pela opção do carnavalesco de não utilizar um figurino tradicional para o casal de mestre-sala e porta-bandeira, algo que pode ser penalizado pelos jurados. Além disso, durante a coreografia, o casal muda de roupa durante o desfile, precisando da ajuda de outros componentes, parando de dançar em apresentação para os jurados, o que também pode render descontos a agremiação da Zona Norte.



Sem conquistar um campeonato desde 2013, a escola do bairro de Noel acertou em cheio na plástica e na parte técnica, mostrando que recuperou sua força e se colocando como candidata ao título.