Lorena ImprotaLeo Marinho/ RT Fotografia

Publicado 21/02/2023 02:29 | Atualizado 21/02/2023 03:50

Rio - Lorena Improta, de 29 anos, é uma das famosas que vai cruzar a Passarela do Samba na madrugada deste sábado. Musa da Viradouro, a mulher de Leo Santana não esconde a ansiedade para o desfile da agremiação, que leva para a Avenida o enredo "Rosa Maria Egipcíaca", desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon. A Vermelho e Branco será a última escola a se apresentar.

"Estou muito ansiosa, parece que é a primeira vez que eu estou desfilando e não sei explicar o porquê. Mas hoje estou com uma sensação diferente", confessa a mamãe de Liz, de apenas 1 ano.

A loira ainda adianta detalhes de sua fantasia: "Vou estar representando a sedução do ouro, o momento do ouro de Maria Egipcíaca aqui no Brasil. Vou estar toda de dourado, bem ouro mesmo".