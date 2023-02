Viradouro encerrou desfiles do Grupo Especial - Alex Ferro | Riotur

Viradouro encerrou desfiles do Grupo EspecialAlex Ferro | Riotur

Publicado 21/02/2023 05:53 | Atualizado 21/02/2023 05:59

Rio - Última escola a desfilar no Grupo Especial, a Viradouro encerrou em alto nível o Carnaval de 2023. Com samba empolgante e um desenvolvimento plástico excepcional, a escola de samba de Niterói fez uma apresentação exuberante e também entrou forte na briga pelo título que conquistou pela última vez em 2020.

O trabalho desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, que pela primeira vez desenvolveu um enredo solo na Viradouro, emocionou a Sapucaí. A escola contou a história de Rosa Maria Egipcíaca, nascida na tribo Courana, na África, e levada para o Rio, escravizada aos 6 anos de idade, no século XVIII.

Um dos pontos altos do desfile da Viradouro foi o seu carro de som. Comandado por Zé Paulo, o samba-enredo da escola de Niterói começou em ritmo intenso e foi mantido dessa forma ao longo de todo o desfile. A harmonia da Vermelho e Branco também foi impecável.

A bateria da Viradouro foi também um show à parte. Comandada por mestre Ciça, a Furação vermelho e branca levantou o público que ficou na Sapucaí até o amanhecer. A escola de Niterói também teve um desenvolvimento excelente em evolução.

A parte plástica do desfile da agremiação também foi exuberante, mostrando o belíssimo trabalho de Tarcísio. Presente nas campeãs nos últimos três anos, e vencedora em 2020, a Viradouro tem tudo para voltar no sábado e com boas condições de conquistar o tricampeonato do Especial.