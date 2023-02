Jonathan Estandarte se emocionou com a entrada da Viradouro na Sapucaí - Rachel Siston / Agência O Dia

Publicado 21/02/2023 05:21

Rio - Primeiro passista mirim da Viradouro, em 1999, o Rei Momo da Corte LGBTQIA+ de 2023, assistiu à entrada da última escola do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí com emoção por relembrar sua trajetória no Carnaval. Jonathan Estandarte acompanhou a passagem da agremiação de Niterói da concentração, esperando para entrar na Avenida junto com o público ao final do desfile.

"Eu estou muito emocionado porque eu tive uma história em 1999 com a Viradouro. Eu fui o primeiro passista mirim e hoje eu volto aqui como Rei Momo da Corte LGBTQIA+ vendo a minha escola de coração, onde tudo começou. Estou muito emocionado, a escola está linda, como todas as escolas estiveram lindas, maravilhosas", declarou Jonathan.

O Rei Momo contou que sentiu muito carinho do público desde que a Corte LGBTQIA+ foi eleita, em setembro de 2022. Jonathan declarou ainda que vê a Viradouro cruzar a Passarela do Samba com a sensação de dever cumprido.

"A Corte LGBTQIA+ foi abraçada pelo público, pelo povo. Viemos esse ano como estreia e foi uma emoção muito grande. Hoje termina tudo, começa nosso descanso. Desde setembro, fizemos todas as saídas, todas as quadras, fizemos os ensaios técnicos completos, e agora se encerra o desfile com garra, com determinação. Estou satisfeito, sensação de dever cumprido e coração quentinho", comemorou o Rei Momo.