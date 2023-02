Beija-Flor foi a quinta a desfilar neste segundo dia no Especial - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Beija-Flor foi a quinta a desfilar neste segundo dia no EspecialReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/02/2023 05:12

Rio - Quinta escola a desfilar neste segundo dia do Especial, a Beija-Flor de Nilópolis teve que superar um incêndio no seu abre-alas, antes do começo do desfile, e se recuperou em alto nível. A agremiação da Baixada Fluminense realizou um desfile potente tanto no chão, quanto nas alegorias e se credencia também como uma das candidatas ao título do Carnaval.